Inzaghi: "Senza Vigorito il Benevento non potrebbe stare a questi livelli"

Tempo di lettura: 3 minuti

Benevento – Orgoglio e speranza. Filippo Inzaghi esprime entrambi i sentimenti a "La Domenica Sportiva", trasmissione di cui è stato ospite ieri sera. Il suo Benevento lo convince, ma sa che sarà molto dura ottenere la salvezza contro avversari di alto livello: "Ciò che mi rende più orgoglioso è il punto di partenza. Quando sono arrivato avevamo perso lo spareggio col Cittadella per arrivare in serie A, mettendo in fila tanti record – ha detto il tecnico giallorosso – Sapevamo che la serie A sarebbe stata più dura, molti ci davano per spacciati già in estate ma noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare contro chiunque. Lotteremo contro squadre che hanno una grande storia nella categoria, dovremo stare attenti fino alla fine ma tutti sanno che possiamo impensierire chiunque".

