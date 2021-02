Infortunio Lozano: il comunicato del Napoli e i possibili tempi di recupero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lozano ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro: lo fa sapere il Napoli con un comunicato. Il messicano ha riportato un Infortunio durante la gara con la Juve, vinta 1-0. Questa la nota del club azzurro: “Hirving Lozano e David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami per Lozano hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra”. Per una distrazione di secondo grado, quella riportata da Lozano, i tempi di recupero si attestano sui 20 giorni. E’ possibile quindi pensare che il messicano tornerà a inizio marzo, mentre Ospina ne avrà per circa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 febbraio 2021)ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro: lo fa sapere ilcon un. Il messicano ha riportato undurante la gara con la Juve, vinta 1-0. Questa la nota del club azzurro: “Hirvinge David Ospina hanno effettuato questa mattina gli esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande. Gli esami perhanno evidenziato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro. Per Ospina distrazione di primo grado all’adduttore della coscia destra”. Per una distrazione di secondo grado, quella riportata da, idisi attestano sui 20 giorni. E’ possibile quindi pensare che il messicano tornerà a inizio marzo, mentre Ospina ne avrà per circa ...

ToniAzzurri : È quasi certo che Lozano abbia peggiorato la situazione facendo quei 5 minuti sullo strappo. Non so se vi siano res… - gibelli_omar : RT @SkySport: Infortunio Lozano, distrazione di 2° grado: stop di un mese - SkySport : Infortunio Lozano, distrazione di 2° grado: stop di un mese - ilgiovanemassi : RT @sportli26181512: Infortuno Lozano, distrazione di 2° grado: stop di un mese: Il messicano ha riportato una distrazione di secondo grado… - Diego31883 : RT @scottotweet: L'infortunio di #Lozano è piuttosto serio. Una sciagura per il #Napoli già in difficoltà. Sicuramente proseguire a giocare… -