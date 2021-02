Il tutorial di Zoom per rimuovere il filtro gatto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Foto: 394th District Court of Texas – Live Stream / YouTube)L’ormai celeberrimo video dell’avvocato texano prigioniero deldurante un’udienza processuale suha raggranellato oltre 10 milioni di visualizzazioni in cinque giorni trasformandosi in una potentissima arma promozionale sulla possibilità di cambiare il proprio volto durante una videocall. Una funzione in forte crescita, che però può diventare un’arma a doppio taglio: tanto spassosa tra amici e parenti quanto a forte rischio figuraccia in riunioni lavorative. Comei filtri? Ad anticipare una probabile prossima guida aranzulliana ci ha pensato direttamente, che ha pubblicato unsu come attivare e disattivare il(e tutti gli altri di serie o ...

Come rimuovere i filtri? Ad anticipare una probabile prossima guida aranzulliana ci ha pensato direttamente Zoom, che ha pubblicato un tutorial su come attivare e disattivare il filtro gatto (e tutti ...