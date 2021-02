Il primo tram a batteria (Di lunedì 15 febbraio 2021) Qualche decina di metri che possono cambiare la storia, perlomeno del trasporto su rotaia. Una vera e propria rivoluzione dal punto di vista ambientale: stiamo parlando della tramvia di Firenze che ha fatto il suo primo viaggio a batteria. Una novità targata Hitachi Rail, che si è occupata di realizzare questa grande innovazione, che in Italia non ha eguali. Nel corso degli ultimi tempi non dobbiamo stupirci più di nulla, data la pazzesca evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando un gran numero di settori. Basti pensare alla sicurezza sul web, che sta facendo dei passi da gigante inimmaginabili fino a qualche tempo fa, anche grazie alla possibilità di usare delle reti VPN 100% gratis per aumentare la sicurezza, proteggendo la comunicazione dei dati degli utenti in modo impeccabile, a patto, però, di scegliere solo i servizi più ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Qualche decina di metri che possono cambiare la storia, perlomeno del trasporto su rotaia. Una vera e propria rivoluzione dal punto di vista ambientale: stiamo parlando dellavia di Firenze che ha fatto il suoviaggio a. Una novità targata Hitachi Rail, che si è occupata di realizzare questa grande innovazione, che in Italia non ha eguali. Nel corso degli ultimi tempi non dobbiamo stupirci più di nulla, data la pazzesca evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando un gran numero di settori. Basti pensare alla sicurezza sul web, che sta facendo dei passi da gigante inimmaginabili fino a qualche tempo fa, anche grazie alla possibilità di usare delle reti VPN 100% gratis per aumentare la sicurezza, proteggendo la comunicazione dei dati degli utenti in modo impeccabile, a patto, però, di scegliere solo i servizi più ...

