Gf Vip, I fans di Tommaso Zorzi si mobilitano e i Vip rispondono: da Fedez a Chiara Biasi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip volge ormai alle sue fasi finali ed i fans sono in trepidante attesa per conoscere i nomi dei finalisti che si contenderanno il podio per il vincitore di questa edizione del reality. Il Grande Fratello Vip, in questa sua ultima stagione condotta da Alfonso Signorini, è davvero riuscita a canalizzare l’attenzione di un vastissimo pubblico di affezionati telespettatori, che ha seguito con attenzione le vicende che si sono consumate nella casa più spiata d’Italia. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it Anche questa edizione ormai sta giungendo al termine e si aspetta la puntata di lunedì 15 febbraio per scoprire i nomi di un altro finalista che prenderà parte alla fase finale della gara per aggiudicarsi il titolo di vincitore. I primi nomi ufficiali sono quelli di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, mentre a contendersi un altro posto alla ... Leggi su virali.video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip volge ormai alle sue fasi finali ed isono in trepidante attesa per conoscere i nomi dei finalisti che si contenderanno il podio per il vincitore di questa edizione del reality. Il Grande Fratello Vip, in questa sua ultima stagione condotta da Alfonso Signorini, è davvero riuscita a canalizzare l’attenzione di un vastissimo pubblico di affezionati telespettatori, che ha seguito con attenzione le vicende che si sono consumate nella casa più spiata d’Italia. Foto: Screenshot via grandefratello.mediaset.it Anche questa edizione ormai sta giungendo al termine e si aspetta la puntata di lunedì 15 febbraio per scoprire i nomi di un altro finalista che prenderà parte alla fase finale della gara per aggiudicarsi il titolo di vincitore. I primi nomi ufficiali sono quelli di Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, mentre a contendersi un altro posto alla ...

zazoomblog : Gf Vip I fans di Tommaso Zorzi si mobilitano e i Vip rispondono: da Fedez a Chiara Biasi - #Tommaso #Zorzi… - EireenViolet : GF Vip,Adua e Zenga! Rosa:'Non so come gestire questa cosa ma so che è giusta!'Fino a due giorni fa non si parlavan… - VannaiolaGabry : Io ammetto le fans e ok... Ma i vip che li commentano coi cuori? ?????????? Volohhhhhh - EireenViolet : GFVip,Giulia supporta Rosa: 'Metti la tua felicità al primo posto!Benvenuta nel mio mondo!' DAY,guardati bene dal d… - Charlotcharlo13 : @elerooouge @_heysestra E dove siete fans di Mrt? Il Brasile deve pure salvare i vostri? Perché i t vip zorzando no… -