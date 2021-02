Furgone portavalori preso d’assalto a Casoria | portato via un bel bottino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nel comune diè stato prestoun. I ladri hannovia unpari a 40 mila euro. Una guardia giurata poi è finita in ospedale in seguito al colpo. È di pochi minuti fa la notizia di una rapina ad unnei pressi dell’ex euromercato di. Un gruppo di criminali ha assaltato unblindato a colpi di fucile. Al momento sono in corse le indagini per capire la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione però pare che i banditi siano arrivati a bordo di un’auto. Avvistato ilsono scesi ed hanno esplosi alcuni colpi di fucile a pompa per spaventare le guardie giurate. Come anticipa Nanotv, ci sarebbe ...