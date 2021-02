Feste abusive ai tempi del Covid: un giovane svela il folle meccanismo di partecipazione (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Feste abusive tra giovani all’interno di alcuni sotterranei della città. Sono dei veri e propri Covid party quelli ai quali danno vita 200/300 persone che si riuniscono ogni sera senza mascherine e senza alcun tipo di misura di sicurezza. Tutto ciò in barba alle decine di ordinanze promulgate per limitare spostamenti e assembramenti. Purtroppo sembra che in tanti non abbiano ancora coscienza di quanto l’epidemia sia ancora presente, e che la logica che sta dietro a certe disposizioni è proprio quella di tentare di limitare gli effetti del virus. Un concetto che però non sembra essere chiaro a tutti. Soprattutto a coloro che organizzano Feste abusive a cui, purtroppo, sembrerebbe molto semplice partecipare. Le Feste, per ovvie ragioni, si concentrano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –tra giovani all’interno di alcuni sotterranei della città. Sono dei veri e propriparty quelli ai quali danno vita 200/300 persone che si riuniscono ogni sera senza mascherine e senza alcun tipo di misura di sicurezza. Tutto ciò in barba alle decine di ordinanze promulgate per limitare spostamenti e assembramenti. Purtroppo sembra che in tanti non abbiano ancora coscienza di quanto l’epidemia sia ancora presente, e che la logica che sta dietro a certe disposizioni è proprio quella di tentare di limitare gli effetti del virus. Un concetto che però non sembra essere chiaro a tutti. Soprattutto a coloro che organizzanoa cui, purtroppo, sembrerebbe molto semplice partecipare. Le, per ovvie ragioni, si concentrano ...

