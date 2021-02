Donne al potere. Lo chiede la Ue (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche questo lo chiede l'Europa, forte e chiaro: il cosiddetto riequilibrio di genere " a cominciare dall'occupazione che oggi è al 48%, la più bassa in Europa dove la media supera il 62% " è uno dei ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Anche questo lol'Europa, forte e chiaro: il cosiddetto riequilibrio di genere " a cominciare dall'occupazione che oggi è al 48%, la più bassa in Europa dove la media supera il 62% " è uno dei ...

Ma lasciamo stare il femminismo, stiamo all'Europa: avreste un gran vento a favore da Nord, donne Pd. Noi ce ne siamo accorte. Voi no?

Un Governo "politico" di competenti. Addio propaganda: ora bisogna studiare

Piuttosto, un insieme di donne e uomini che hanno maturato, nel corso della loro storia di impegno ... Assumere la consapevolezza che non si è più pubblico degli show del potere e nemmeno soltanto ...

Anzi, imposto. Ma per il Pd non c’è von der Leyen che tenga. Le probabilità che la paralisi del sistema-Italia vada ricondotta al nostro maschilismo politico sono alte. Ma la sinistra non ne prende at ...

IO LA VEDO COSÌ - Cinquestelle in Stato confusionale e le donne del Pd dove sono?

Con la votazione dell’11 febbraio, il Movimento Cinque Stelle ha sciolto ufficialmente le riserve circa l’appoggio al Governo Draghi. In seguito alla votazione su Rousseau, i grillini hanno così conse ...

