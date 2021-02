Dave Bautista, star di Army of the Dead: "Avrei voluto recitare in The Walking Dead, anche gratis" (Di martedì 16 febbraio 2021) L'attore Dave Bautista ha svelato che da tempo voleva recitare in un progetto sugli zombi, offrendosi più volte per una parte in The Walking Dead. Dave Bautista ha svelato che ha sempre desiderato far parte del cast di The Walking Dead, ma di non essere mai riuscito a realizzare questo sogno. L'attore ha però potuto ritrovarsi alle prese con gli zombi in occasione di Army of the Dead, il film di Zack Snyder in arrivo su Netflix di cui è stata diffusa una nuova foto. L'attore verrà quindi mostrato in azione in Army of the Dead mentre si muove in una Las Vegas infestata dai morti viventi, facendo parte di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 febbraio 2021) L'attoreha svelato che da tempo volevain un progetto sugli zombi, offrendosi più volte per una parte in Theha svelato che ha sempre desiderato far parte del cast di The, ma di non essere mai riuscito a realizzare questo sogno. L'attore ha però potuto ritrovarsi alle prese con gli zombi in occasione diof the, il film di Zack Snyder in arrivo su Netflix di cui è stata diffusa una nuova foto. L'attore verrà quindi mostrato in azione inof thementre si muove in una Las Vegas infestata dai morti viventi, facendo parte di ...

