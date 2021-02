Covid: anche Galli e Pregliasco spingono per il lockdown (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emergenza Covid: alla richiesta di lockdown totale di Ricciardi e della Fondazione Gimbe si aggiungono le voci di Massimo Galli e Fabrizio Pregliasco Si moltiplicano nel mondo scientifico le richieste di lockdown totale per contrastare l’emergenza Covid. Dopo Walter Ricciardi e la Fondazione Gimbe, al coro si uniscono anche Massimo Galli e Fabrizio Pregliasco. “lockdown… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Emergenza: alla richiesta ditotale di Ricciardi e della Fondazione Gimbe si aggiungono le voci di Massimoe FabrizioSi moltiplicano nel mondo scientifico le richieste ditotale per contrastare l’emergenza. Dopo Walter Ricciardi e la Fondazione Gimbe, al coro si unisconoMassimoe Fabrizio. “… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Covid anche Cuadrado, è lesione muscolare e anche Arthur rischia l'operazione

Settimane tormentate per Cuadrado. Dopo lo stop per Covid, il colombiano starà fuori almeno 10 giorni per un problema muscolare accusato contro il Napoli. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra ...

#ultimoconcerto, Subsonica, Manuel Agnelli & co. a favore della musica in crisi

Subsonica all'Hiroshima Mon Amour approfondimento Flaming Lips: concerti in tempi di Covid dentro delle bolle La campagna sottolinea anche l'importanza delle attività legate alla musica live. Ogni ...

Covid, Toscana a rischio arancione anche a marzo LA NAZIONE Comincia l’epoca del Connected Customer: come prepararsi alla sfida

La pandemia ha condotto le persone a ricercare nuove modalità di contatto, modelli organizzativi sul lavoro e anche abitudini diverse.

Niente volo per un operatore sanitario vaccinato: negato l'imbarco. «Serve tampone negativo»

Gli è stato impedito l’imbarco nonostante fosse vaccinato, perché sprovvisto del tampone molecolare. Il caso di un operatore sanitario calabrese è destinato a ...

