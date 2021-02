Controlli anti-Covid a San Valentino, carabinieri multano 54 persone a Napoli (Di lunedì 15 febbraio 2021) I carabinieri del Comando provinciale, nel corso di Controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa anti-Covid, ieri sera, hanno multato 54 persone a Napoli. Molte di queste non indossavano la mascherina. Tra le violazioni al coprifuoco quella commessa da 3 studenti stranieri, in città per il progetto “Erasmus”. I carabinieri della stazione di Borgoloreto hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa. Musica ad alto volume proveniva da un seminterrato di via Gasparrini, dove era in corso verosimilmente una festa. Quando i militari sono arrivati sul posto, erano le ore 2 circa, un gruppo di ragazzi si è dileguato. A rimanere in strada due ventenni spagnoli e una ragazza belga. Non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada oltre ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) Idel Comando provinciale, nel corso difinalizzati alla verifica del rispetto della normativa, ieri sera, hanno multato 54. Molte di queste non indossavano la mascherina. Tra le violazioni al coprifuoco quella commessa da 3 studenti stranieri, in città per il progetto “Erasmus”. Idella stazione di Borgoloreto hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa. Musica ad alto volume proveniva da un seminterrato di via Gasparrini, dove era in corso verosimilmente una festa. Quando i militari sono arrivati sul posto, erano le ore 2 circa, un gruppo di ragazzi si è dileguato. A rimanere in strada due ventenni spagnoli e una ragazza belga. Non hanno saputo giustificare la loro presenza in strada oltre ...

