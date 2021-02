Conte: “Il mio futuro immediato è quello di professore. Credo molto all’alleanza Pd-M5s” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giuseppe Conte a ‘Il Fatto Quotidiano’: “Per fare politica ci sono tanti modi. Vedremo”. ROMA – Giuseppe Conte è ritornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: “Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze come professore. E’ terminata la mia aspettativa e quindi riprenderò a fare il professore. Per fare politica ci sono tanti modi. Adesso lo vedremo insieme agli amici e ai compagni di viaggio“. “Credo molto all’alleanza tra Pd e M5s” L’ormai ex presidente del Consiglio si è soffermato anche sul progetto politico dell’alleanza tra M5s e Pd: “quello è un progetto che non ho declamato a caso. E’ un progetto che abbiamo iniziato a fare. Ha già prodotto dei risultati, altri sono in fase ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Giuseppea ‘Il Fatto Quotidiano’: “Per fare politica ci sono tanti modi. Vedremo”. ROMA – Giuseppeè ritornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: “Il mioè il rientro a Firenze come. E’ terminata la mia aspettativa e quindi riprenderò a fare il. Per fare politica ci sono tanti modi. Adesso lo vedremo insieme agli amici e ai compagni di viaggio“. “tra Pd e M5s” L’ormai ex presidente del Consiglio si è soffermato anche sul progetto politico dell’alleanza tra M5s e Pd: “è un progetto che non ho declamato a caso. E’ un progetto che abbiamo iniziato a fare. Ha già prodotto dei risultati, altri sono in fase ...

