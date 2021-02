Basta dpcm e annunci, più rispetto per i cittadini (Di lunedì 15 febbraio 2021) Negli innumerevoli e variegati commenti sul nuovo Governo dominano gli stereotipi: quanti tecnici quanti politici, quanta destra quanta sinistra, quante donne quanti uomini, quanti giovani quanti meno giovani, quanto sud quanto nord. Ora che l’esecutivo si accinge a chiedere la fiducia alle Camere forse è il caso di volare un po’ più alto. Quanto la democrazia si è deteriorata nell’ultimo anno, a suon di dpcm, stati d’emergenza dichiarati e prorogati, dirette facebook e conferenze stampa in orari improbabili, annunci mirabolanti, richiami paternalistici al rispetto delle regole anti-Covid a fronte di una gestione caotica, contraddittoria e inadeguata dell’emergenza sanitaria, in particolare della seconda ondata della pandemia? Quanto le libertà dei cittadini, delle famiglie e delle imprese sono state penalizzate da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) Negli innumerevoli e variegati commenti sul nuovo Governo dominano gli stereotipi: quanti tecnici quanti politici, quanta destra quanta sinistra, quante donne quanti uomini, quanti giovani quanti meno giovani, quanto sud quanto nord. Ora che l’esecutivo si accinge a chiedere la fiducia alle Camere forse è il caso di volare un po’ più alto. Quanto la democrazia si è deteriorata nell’ultimo anno, a suon di, stati d’emergenza dichiarati e prorogati, dirette facebook e conferenze stampa in orari improbabili,mirabolanti, richiami paternalistici aldelle regole anti-Covid a fronte di una gestione caotica, contraddittoria e inadeguata dell’emergenza sanitaria, in particolare della seconda ondata della pandemia? Quanto le libertà dei, delle famiglie e delle imprese sono state penalizzate da ...

