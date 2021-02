tha Supreme sta per tornare con un nuovo lavoro

(Di domenica 14 febbraio 2021) thastuzzica i fan: “Sto esportando un mixtape”. Il rapper su Instagram fa pensare a una pubblicazione imminente thasta per. A lanciare un indizio importante è lo stesso rapper e producer che oggi, su Instagram, ha allertato i propri fan scrivendo un messaggio che non lascia dubbi: “Sto esportando un mixtape da questo… L'articolo Corriere Nazionale.

lila_hargreeves : Ma esattamente tha supreme cosa cazzo dice quando canta dato che non capisco 3/4 delle sue parole - keigobbr : ho letto ft tha supreme e ho skippato - lukeismyfavdrug : si ma parliamo di samuele che balla sopra tha supreme ho urlato - simonasnob : @Gaia72809488 Baby tha Supreme e altri - _k4r0l__ : @holychia Baby di Rosa Chemical con Tha supreme -

Ultime Notizie dalla rete : tha Supreme

Music Fanpage

E si chiama. L'alternarsi di due voci, che insieme stanno di un bene che che ve lo dico a fare, è sicuramente il salvagente di un disco bello ma bello e basta. I più simpatici avranno ...'Coltellata', l'unico featuring dell'album, è cantata con: titolo incisivo e dritto al punto che descrive l'inizio e la fine di una storia, fino a raccontare come ci si sente a vedere la ...tha Supreme stuzzica i fan: “Sto esportando un mixtape”. Il rapper su Instagram fa pensare a una pubblicazione imminente tha Supreme sta per tornare. A lanciare un indizio importante è lo stesso rappe ...Il terzo album di inediti di Gazzelle, uno degli artisti di riferimento della scena indie italiana, è finalmente uscito ed è disponibile su TIMMUSIC. Uscito da poche ore, OK è già primo nelle classifi ...