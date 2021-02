Speed skating oggi, Mondiali 2021: orari 14 febbraio, tv, programma, streaming, italiani in gara (Di domenica 14 febbraio 2021) Quarta e ultima giornata dei Mondiali 2021 di Speed skating su singole distanze. Sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) saranno quattro le specialità a far calare il sipario: i 1500 metri uomini e donne, i 5000 metri donne e i 10000 metri uomini. In casa Italia Francesca Lollobrigida e Linda Rossi prenderanno parte alla gara del km e mezzo senza velleità particolari, ma con la voglia di ben figurare. “Lollo” che vedremo in azione anche nei 5000 metri femminili. Nei 1500 maschili Andrea Giovannini e Francesco Betti cercheranno un buon piazzamento, al pari di Davide Ghiotto e di Michele Malfatti nei 10000 metri maschili. programma Mondiali Speed skating 2021 (14 febbraio) La quarta e ultima ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Quarta e ultima giornata deidisu singole distanze. Sull’ovale di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi) saranno quattro le specialità a far calare il sipario: i 1500 metri uomini e donne, i 5000 metri donne e i 10000 metri uomini. In casa Italia Francesca Lollobrigida e Linda Rossi prenderanno parte alladel km e mezzo senza velleità particolari, ma con la voglia di ben figurare. “Lollo” che vedremo in azione anche nei 5000 metri femminili. Nei 1500 maschili Andrea Giovannini e Francesco Betti cercheranno un buon piazzamento, al pari di Davide Ghiotto e di Michele Malfatti nei 10000 metri maschili.(14) La quarta e ultima ...

Laemmedimarco : RT @SfereCristallo: ?? Una settimana ricca di grandi eventi per gli sport invernali! ?? Biathlon: #Pokljuka2021 ??? 10-21 feb ?? Sci alpino:… - vitasportivait : RT @SfereCristallo: ?? Una settimana ricca di grandi eventi per gli sport invernali! ?? Biathlon: #Pokljuka2021 ??? 10-21 feb ?? Sci alpino:… - SfereCristallo : ?? Una settimana ricca di grandi eventi per gli sport invernali! ?? Biathlon: #Pokljuka2021 ??? 10-21 feb ?? Sci alp… - zazoomblog : Speed skating Mondiali 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Ghiotto Giovannini e Lollobrigida le punte -… - tvbusiness24 : ?#Olimpiadi2026, verso lo #speedskating a #Milano. L’arena potrebbe entrare a far parte degli impianti in dotazione… -