Sci alpino, Cortina 2021: Vincent Kriechmayr si consacra campione. L'Italia ora si aggrappa alle donne (Di domenica 14 febbraio 2021) Sette giorni in equilibrio tra tensione e sogno. La prima settimana iridata va in archivio senza medaglie per l'Italia, una situazione probabilmente imprevedibile solo 15 giorni fa, ma alla quale hanno poi contributo diversi fattori. In primis, l'infortunio di Sofia Goggia da una parte, e le tante discussioni sul tracciato della Vertigine, dall'altra. La bergamasca sarebbe stata la principale favorita in discesa, ma soprattutto avrebbe calamitato inizialmente attenzioni mediatiche e pressioni, con la capacità di restituirle poi al mittente una volta in pista. In altre parole, avrebbe un po' "coperto" le compagne sotto ogni punto di vista e magari vinto anche un paio di medaglie, lanciandole al meglio per la seconda settimana. Che ora si aprirà sicuramente con maggior tensione e non vorremmo essere in Marta Bassino alla vigilia del gigante (previsto giovedì) nel caso si dovesse arrivare ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - MinisteroDifesa : #14febbraio Il passaggio delle @FrecceTricolori su Cortina d'Ampezzo in occasione dei Campionati del Mondo di sci… - OA_Sport : #Sci alpino, Cortina 2021: Vincent #Kriechmayr si consacra campione. L’Italia ora si aggrappa alle donne - mcrm68 : RT @ItalianAirForce: Per voi il video del sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, avvenuto oggi a #CortinadAmpezzo, montato sulle not… -