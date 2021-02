Neanderthal: e se non si fosse mai estinti? (Di domenica 14 febbraio 2021) Uno studio pubblicato sul Journal of Human Evolution ha analizzato i tratti che accomunano gli Homo sapiens, i nostri antenati, ed il Neanderthal. Gli studiosi hanno analizzato la dentatura degli Homo Neanderthalensis e sono arrivati ad una conclusione. Cosa hanno scoperto sui Neanderthal? Gli studiosi britannici hanno ripreso alcuni reperti trovati nella Cotte de St Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Uno studio pubblicato sul Journal of Human Evolution ha analizzato i tratti che accomunano gli Homo sapiens, i nostri antenati, ed il. Gli studiosi hanno analizzato la dentatura degli Homoensis e sono arrivati ad una conclusione. Cosa hanno scoperto sui? Gli studiosi britannici hanno ripreso alcuni reperti trovati nella Cotte de St

Scienza Non è vero che stiamo lentamente perdendo il DNA ereditato dai Neanderthal I denti risalgono a circa 48.000 anni fa, relativamente poco prima della presunta data di estinzione dei Neanderthal:...

Ottenuto un mini - cervello con un gene dei Neanderthal

...gene arcaico dei Neanderthal influenzi lo sviluppo cerebrale umano. I mini - organi cresciuti in laboratorio con l'aggiunta del gene neanderthaliano mostrano infatti un aspetto diverso da quelli non ...

E se i Neanderthal non si fossero mai estinti? Focus Neanderthal: e se non si fosse mai estinti?

Uno studio recente ha evidenziato come l'uomo di Neanderthal potrebbe essere sopravvissuto più a lungo di quanto pensavamo.

