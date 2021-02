Marek Halter aggredito in casa a Parigi (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito in casa a Parigi la notte fra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna. Gli aggressori non hanno rubato nulla ma lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. Halter racconta a Le Figaro che i due uomini non gli hanno rubato nulla, Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo scrittore ebreoè statoinla notte fra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna. Gli aggressori non hanno rubato nulla ma lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare.racconta a Le Figaro che i due uomini non gli hanno rubato nulla,

MediasetTgcom24 : Parigi, aggredito in casa sua lo scrittore ebreo Marek Halter #MarekHalter - SkyTG24 : Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter: 'Volevano spaventarmi, avvertirmi' - Corriere : Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter: «Un avvertimento» - MoliPietro : Marek Halter aggredito in casa a Parigi - riccardo_71 : RT @RaiNews: Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito venerdì sera da due individui incappucciati che hanno fatto irruzione nella… -