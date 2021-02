Maltempo, temperature in picchiata in Irpinia: stalattiti a Solofra (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – temperature in picchiata e vento gelido stanno interessando la provincia di Avellino dove, dopo le abbondanti nevicate di ieri, il maggiore pericolo è la formazione di ghiaccio. A Montevergine, altezza 1.500 metri, le temperature sono scese fino a meno 14 gradi. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà. I Caschi Rossi sono anche intervenuti a Bagnoli Irpino, dove uno spazzaneve ha tranciato una tubazione del gas, e sul raccordo Avellino-Salerno per rimuovere le stalattiti formatesi sul ponte della linea ferroviaria all’altezza del comune di Solofra. A causa dei pericoli collegati alla formazione del ghiaccio numerosi sindaci della provincia hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –ine vento gelido stanno interessando la provincia di Avellino dove, dopo le abbondanti nevicate di ieri, il maggiore pericolo è la formazione di ghiaccio. A Montevergine, altezza 1.500 metri, lesono scese fino a meno 14 gradi. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per soccorrere automobilisti in difficoltà. I Caschi Rossi sono anche intervenuti a Bagnoli Irpino, dove uno spazzaneve ha tranciato una tubazione del gas, e sul raccordo Avellino-Salerno per rimuovere leformatesi sul ponte della linea ferroviaria all’altezza del comune di. A causa dei pericoli collegati alla formazione del ghiaccio numerosi sindaci della provincia hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole. L'articolo proviene da ...

