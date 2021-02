(Di domenica 14 febbraio 2021) Debutta lunedì 15 febbraio su SkyIn compagnia del lupo. Il cuore nero, un nuovo format firmato da Carloche accompagnerà il pubblico alla scoperta deiche si nascondono dietro lepiù conosciute al mondo. Sappiamo tutto dei personaggi,storie, dei risvolti e degli insegnamenti morali che accompagnano alcuni racconti, eppure ci sono dei retroscena che ancora non abbiamo appreso. Si tratta di rivelazioni sorprendenti e a tratti inquietanti che mai avremmo pensato potessero caratterizzare lepiù amate di sempre. La prima puntata della serie originale di Sky realizzata da TIWI sarà anticipata da una intervista-chiacchierata che coinvolgerà Carlo, Roberto Pisoni (direttore di ...

MoliPietro : Lucarelli svela i segreti delle fiabe su Sky Arte - larafacco_press : Lucarelli svela il lato horror (e vero) delle storie più amate dai bambini 'Avete presente “La bella e la bestia”?… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli svela

Gaiaitalia.com Notizie

il lato horror delle storie più amate dai bambini "Avete presente "La bella e la bestia"? Racconta la malattia di un nobiluomo"... da lunedì su Sky Arte, alle 21,15, per otto episodi,In compagnia del lupo - Il cuore nero delle favole ., qual è il "cuore nero delle favole"? "Non ce n'è solo uno, si tratta di ...Carlo Lucarelli dal 15 febbraio su Sky Arte conduce In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe. Anticipazioni prima puntata.Elisabetta Gregoraci, Fabio Canino lancia una frecciata a Tv Talk: "Preferisco Netflix che parlare con lei" A Tv Talk anche questo sabato 13 febbraio si è ...