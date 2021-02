Invecchiamento dei cani: il collegamento genetico con gli umani (Di domenica 14 febbraio 2021) “Quando abbiamo avviato il progetto, abbiamo creato un gruppo di proprietari devoti che hanno promesso di venire al laboratorio più volte all’anno e abbiamo raccolto dati longitudinali su quei cani”, hanno detto i ricercatori. Sebbene i dati finali siano ancora in fase di analisi, i risultati durante il progetto hanno ulteriormente confermato l’utilità dei cani come ampia fonte di informazioni sull’Invecchiamento. “I nostri risultati supportano il potenziale del cane come modello di Invecchiamento cognitivo e forniscono conoscenze per aumentare la qualità della vita dei cani e dei proprietari allo stesso modo“, ha aggiunto il dottor Kubinyi. “Abbiamo riscontrato differenze legate all’età nell’attività cerebrale, cognizione, personalità, microbioma intestinale, espressione genica e varianti ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021) “Quando abbiamo avviato il progetto, abbiamo creato un gruppo di proprietari devoti che hanno promesso di venire al laboratorio più volte all’anno e abbiamo raccolto dati longitudinali su quei”, hanno detto i ricercatori. Sebbene i dati finali siano ancora in fase di analisi, i risultati durante il progetto hanno ulteriormente confermato l’utilità deicome ampia fonte di informazioni sull’. “I nostri risultati supportano il potenziale del cane come modello dicognitivo e forniscono conoscenze per aumentare la qualità della vita deie dei proprietari allo stesso modo“, ha aggiunto il dottor Kubinyi. “Abbiamo riscontrato differenze legate all’età nell’attività cerebrale, cognizione, personalità, microbioma intestinale, espressione genica e varianti ...

DoubleYou_Srl : Grazie alla collaborazione con @GenePlanet, gli utenti alla nostra piattaforma potranno beneficiare dei test preven… - AdvisorMilano : Il rischio più imminente per l'umanità è la #longevità. Per il sistema previdenziale ciò si traduce in una nuova sf… - fragi____ : @catiacarrarini Invecchiamento precoce a causa della pandemia? Qualcuno lo sta studiando? Abbiamo dei dati? Perché… -