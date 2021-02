Il post di saluto di Conte ha superato un milione di like (Di domenica 14 febbraio 2021) Giuseppe Conte è stato moltissime cose per l’Italia. Tra queste, indubbiamente, il presidente più social di sempre. La sua comunicazione da Palazzo Chigi è sempre stata impostata sui social, complice la pandemia. Da quando il Covid ha cambiato le nostre vite il presidente del Consiglio è entrato nelle nostre case in ogni modo possibile, dalle dirette social alla televisione, garantendo la massima copertura possibile per quei messaggi che riguardavano la totalità del paese. Spesso criticato dai suoi avversari e anche dagli alleati – Matteo Renzi in prima fila – per questo suo utilizzo dei social, proprio i social sono l’eredità maggiore che rimarrà all’ex presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE >>> Conte aggiorna la bio sui social network, ora è «professore e papà di Niccolò» Oltre un milione di reactions per il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 14 febbraio 2021) Giuseppeè stato moltissime cose per l’Italia. Tra queste, indubbiamente, il presidente più social di sempre. La sua comunicazione da Palazzo Chigi è sempre stata imata sui social, complice la pandemia. Da quando il Covid ha cambiato le nostre vite il presidente del Consiglio è entrato nelle nostre case in ogni modo possibile, dalle dirette social alla televisione, garantendo la massima copertura possibile per quei messaggi che riguardavano la totalità del paese. Spesso criticato dai suoi avversari e anche dagli alleati – Matteo Renzi in prima fila – per questo suo utilizzo dei social, proprio i social sono l’eredità maggiore che rimarrà all’ex presidente del Consiglio. LEGGI ANCHE >>>aggiorna la bio sui social network, ora è «professore e papà di Niccolò» Oltre undi reactions per il ...

