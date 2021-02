Fanatec CSL Elite McLaren GT3 V2 Wheel - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 14 febbraio 2021) La ricerca svolta da alcuni produttori per migliorare i propri i best seller del proprio catalogo è uno degli aspetti che caratterizza le aziende che effettivamente puntano ad una qualità destinata a durare nel tempo piuttosto che chi vende periferiche senza badare troppo al futuro., produttore tedesco di punta per quanto riguarda il simracing, non è sicuramente secondo a nessuno quando si tratta di fare ricerca e sviluppo ed ecco che, a distanza di due anni dal lancio del primoCSLGT3arriva la versione 2 con una serie di piccoli e grandi accorgimenti pensati per migliorare ulteriormente prestazioni e affidabilità del prodotto originale. Come ci aveva confermato il nostro Lele Albanese all'epoca della, ci troviamo di fronte sicuramente ...