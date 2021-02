Covid | Ricciardi | Lockdown immediato No a riapertura piste da sci

MediasetTgcom24 : Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' - Agenzia_Ansa : Ricciardi: 'Cambiare strategia di contrasto al Covid, chiederò a Speranza un lockdown totale'. E aggiunge: 'Gli im… - 8foctdr67 : RT @MediasetTgcom24: Ricciardi: 'Chiederò a Speranza un lockdown totale' #coronavirus - Chrisrev13 : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, Ricciardi: 'Necessario lockdown totale in tutta Italia' -

Roma, 14 febbraio 2021 - A un giorno dall'insediamento del governo Draghi, a mettere il focus sull'emergenza Covid è Walter Ricciardi, consigliere del ministro Speranza: "Serve un cambio di passo - è l'invocazione - serve un lockdown totale e immediato". Ricciardi traccia un quadro molto allarmante: "È..." Secondo Ricciardi servirebbe un lockdown che duri "il tempo necessario per far tornare la situazione sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. E si deve puntare a fare 250-300mila vaccini al giorno". Il consulente del ministro della Salute, il professor Ricciardi, parlando all'agenzia Ansa ha spiegato che serve il lockdown totale sul territorio nazionale per cambiare il trend della pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti.