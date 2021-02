Coronavirus a Nettuno | 8 nuovi casi | i dati aggiornati di oggi 14 febbraio

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sono otto idiregistrati dalla Asl Roma 6 nel territorio dinelle ultime 48 ore. Di questi sette sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Gli attualmente positivi sono 196 di cui 11 ospedalizzati. Leggi anche:nel Lazio, 809 positivi: Roma a quota 400, idi14su Il Corriere della Città.

