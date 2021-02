Contro le varianti i colori per le regioni non bastano più, Pregliasco: «Il sistema va cambiato: chiuderei subito le scuole» (Di domenica 14 febbraio 2021) L’invasione delle varianti Covid-19 sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale è un pericolo nuovo della pandemia che si rischia di affrontare con strategie ormai superate. La mutazione inglese corre con una potenza di trasmissibilità superiore al virus originario, la stessa che ha messo in ginocchio il Regno Unito in soli 20 giorni. «È per questo motivo che il sistema va corretto subito». A invitare il governo a un ripensamento delle misure restrittive è il virologo Fabrizio Pregliasco che al Messaggero spiega come la strategia dei colori adottata finora non sia più sufficiente per arginare i rischi. «C’è un guaio – ricorda Pregliasco – la recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20% di variante inglese» continua il ... Leggi su open.online (Di domenica 14 febbraio 2021) L’invasione delleCovid-19 sempre più diffuso su tutto il territorio nazionale è un pericolo nuovo della pandemia che si rischia di affrontare con strategie ormai superate. La mutazione inglese corre con una potenza di trasmissibilità superiore al virus originario, la stessa che ha messo in ginocchio il Regno Unito in soli 20 giorni. «È per questo motivo che ilva corretto». A invitare il governo a un ripensamento delle misure restrittive è il virologo Fabrizioche al Messaggero spiega come la strategia deiadottata finora non sia più sufficiente per arginare i rischi. «C’è un guaio – ricorda– la recente indagine a campione, nel nostro Paese, ha già rilevato la presenza sui nuovi casi di un 20% di variante inglese» continua il ...

