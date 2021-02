Cagliari - Atalanta 0 - 0 e Samp - Fiorentina 2 - 1 | le partite delle 15 in tempo reale 

(Di domenica 14 febbraio 2021): le15 inreale La squadra di Gasperini vuole rientrare in zona Champions, mentre quella di Di Francesco vuole uscire dalle sabbie mobili. ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Cagliari 0-1* Atalanta *(Muriel 90+1') #SSFootball - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - zazoomblog : Calcio: Serie A Cagliari-Atalanta 1-0 - #Calcio: #Serie #Cagliari-Atalanta - Basilio93744483 : RT @cinziam986: Voglio essere comunque positiva perché ho visto un Cagliari diverso contro Lazio ed Atalanta. È vero, zero punti ma abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Atalanta

Sampdoria - Fiorentina 2 - 1: Quagliarella entra e decide Primo squillo al 12', diagonale di Damsgaard bloccato da Dragowski. Passano i minuti e cresce Keita, bella iniziativa dell'attaccante che la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle...L'undici di Gasperini, dopo l'accesso in finale di Coppa Italia, vuole ripartire in campionato. I sardi a caccia di un successo che manca da novembre ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari: ecco le dichiarazioni dell'allenatore ...