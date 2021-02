'Basta con la sottomissione ai maschi è ora di puntare alla guida del partito'

(Di domenica 14 febbraio 2021) “Le donne del Pd sono ancora sottomesse, è il momento di andare a rivendicare ladel”, lo sostiene Rosy Bindi, in un’intervista a La Stampa. Pd e Leu con solo due donne nel Governo. “Mi dispiace molto, ora immagino che ci sarà un bilanciamento con i viceministri e i sottosegretari nell’affidamento delle deleghe, ma è chiaro che è una grande ferita. Considerando che le forze che hanno dato vita al Pd sono quelle che tradizionalmente si sono battute per la parità, è chiaro che l’assenza di donne stride molto”. Un problema anche di solidarietà femminile, secondo Rosy Bindi, che non c’è: “Gli uomini sanno costruire catene di solidarietàle, le donne non hanno ancora imparato a farlo, non hanno imparato a difendersi e a promuoversi reciprocamente” E le donne nonno nessuna corrente. “Le donne se ...

Nonlo spirito del dominio malo spirito del servizio. Devono mettersi in testa che in politica nessuno regala nulla, tutto va conquistato. Poiché l'occupazione del potere decisionale è ...