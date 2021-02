Rigore Napoli-Juventus, Chiellini ingenuo: il gol Insigne [VIDEO] (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è sbloccato su calcio di Rigore il big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, si stanno affrontando Napoli e Juventus in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Prima del match il web si è scatenato con il nuovo look dell’allenatore Gennaro Gattuso. La partita è bloccata nei primi minuti, poi ingenuità in di Chiellini che procura un calcio di Rigore, gomito alto del difensore e gesto considerato pericoloso. Sul dischetto si presenta Insigne, l’attaccante del Napoli non sbaglia per il momentaneo 1-0. In basso il VIDEO. #NapoliJuve Napoli 1-0 Juventus – GOAL! Insigne ?pic.twitter.com/2jKzlp6sfy — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Si è sbloccato su calcio diil big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, si stanno affrontandoin una partita che non ha bisogno di presentazioni. Prima del match il web si è scatenato con il nuovo look dell’allenatore Gennaro Gattuso. La partita è bloccata nei primi minuti, poi ingenuità in diche procura un calcio di, gomito alto del difensore e gesto considerato pericoloso. Sul dischetto si presenta, l’attaccante delnon sbaglia per il momentaneo 1-0. In basso il. #Juve1-0– GOAL!?pic.twitter.com/2jKzlp6sfy — ???? ????? (@Fastgoal2) February 13, 2021 L'articolo ...

tancredipalmeri : Questo è rigore per il Napoli: Chiellini alza il gomito in maniera innaturale e colpisce il pallone - juventusfc : 30' | Napoli in vantaggio con Insigne su calcio di rigore. #NapoliJuve [1-0] #ForzaJuve - forumJuventus : ??Dopo un controllo al var viene convalidato il rigore al Napoli, trasformato da Insigne #NapoliJuve 1-0 - lollo_interista : Comunque Bergomi e Caressa a dir poco imbarazzanti in occasione del rigore concesso al Napoli. - inter_nate : Al momento dell’assegnazione del rigore per il Napoli, dalla panchina della Juve si è sentito Bonucci urlare a Chie… -