Pirlo attacca l'arbitro: "Rigore dubbio, andava espulso un calciatore del Napoli" (Di sabato 13 febbraio 2021) Andrea Pirlo attacca il direttore di gara. Il tecnico della Juventus non ci sta e si scaglia contro le decisioni arbitrali. La Juventus di Andrea Pirlo perde contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Un Rigore di Lorenzo Insigne decide la gara allo stadio Diego Armando Maradona.

Aleeegue : Una delle cose che mi da più fastidio è che Pirlo si attacca all'arbitro, ogni volta che perde parla di episodi arbitrali #NapoliJuventus - tuttonapoli : Pirlo attacca l'arbitro anche in conferenza: 'Rigori così ce ne sono 3-4 a partita!' - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo attacca: 'Perso per un rigore dubbio, l'avessero dato a noi casini e polemiche...' #NapoliJuve - ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #Juve, #Pirlo attacca: 'Perso per un rigore dubbio, l'avessero dato a noi casini e polemiche...' #NapoliJuve - Arion_xz : Pirlo e solo un pagliaccio come fai a fare discorsi da tifoso davanti ai microfoni solo vergogna e gli juventini do… -