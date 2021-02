Perché gli italiani, ancora per poco, sono attaccati a Giuseppe Conte (Di sabato 13 febbraio 2021) Il recente sondaggio svolto da Demos commissionato da La Repubblica e svolto nei giorni dal 3 al 5 febbraio vede ancora consistente il consenso nei confronti di Giuseppe Conte, nonostante la volata di Mario Draghi che si piazza al primo posto. In alcune interviste raccolte dal servizio pubblico nelle strade di Napoli l’ex Presidente del Consiglio sembra permanere nel cuore di molti cittadini partenopei. La propaganda dei mesi scorsi, l’attacco sferrato da Matteo Renzi e la caduta fragorosa del governo giallo verde vissuta da molti con preoccupazione per la situazione del Paese, ancora avvinto nella spirale dei contagi e nello stop and go dei colori assegnati alle regioni, rivelano una liaison dura a morire verso “l’avvocato del popolo” che ha saputo nei mesi scorsi allontanare da sé molte responsabilità. I ritardi che ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 febbraio 2021) Il recente sondaggio svolto da Demos commissionato da La Repubblica e svolto nei giorni dal 3 al 5 febbraio vedeconsistente il consenso nei confronti di, nonostante la volata di Mario Draghi che si piazza al primo posto. In alcune interviste raccolte dal servizio pubblico nelle strade di Napoli l’ex Presidente del Consiglio sembra permanere nel cuore di molti cittadini partenopei. La propaganda dei mesi scorsi, l’attacco sferrato da Matteo Renzi e la caduta fragorosa del governo giallo verde vissuta da molti con preoccupazione per la situazione del Paese,avvinto nella spirale dei contagi e nello stop and go dei colori assegnati alle regioni, rivelano una liaison dura a morire verso “l’avvocato del popolo” che ha saputo nei mesi scorsi allontanare da sé molte responsabilità. I ritardi che ...

AnnalisaChirico : La #Cina scheda tutti i vescovi e gli imam in un database perché 'per esercitare funzioni religiose bisogna amare l… - borghi_claudio : @rosaroccaforte @Straker62 No 'tanto'.. ti ho spiegato come e perchè. Puoi non essere d'accordo ma non è 'tanto'. A… - pinapic : ???? @EnesKanter è apolide, perché il regime di Erdogan gli ha revocato la cittadinanza per aver parlato contro il go… - Dok2poisidecide : @GC15091963 @fraschianchi @MastriTina Si, perché gli altri erano giganti della politica... - missies_Hood : RT @ICARVSMATH: perché ascoltare gazzelle e piangere quando potete ascoltare zayn o gli arctic monkeys e masturbarvi? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Governo Draghi, Zingaretti: così impediamo al centrodestra e a Renzi di prendere il sopravvento

Il segretario del Pd quindi non ha paura che questo esecutivo Draghi possa scompaginare gli assetti ... "Ora - è il suo ragionamento - ci sono le condizioni perché, pur nelle difficoltà derivanti dal ...

La sfida: resettare i partiti - farsa e rifondare la politica

... certo: servirebbe anche "per racimolare un dignitoso 12 - 15%, sempre comodo per salvaguardare gli ... non è il caso di tirare troppo la corda delle Telco, perché anche la fibra a volte si spezza e si ...

Conte-Agnelli, perché gli insulti? Quel «ristorante da 100 euro dove vuoi mangiare con 10». Dopo, nulla fu... Corriere della Sera Il segretario del Pd quindi non ha paura che questo esecutivo Draghi possa scompaginareassetti ... "Ora - è il suo ragionamento - ci sono le condizioni, pur nelle difficoltà derivanti dal ...... certo: servirebbe anche "per racimolare un dignitoso 12 - 15%, sempre comodo per salvaguardare... non è il caso di tirare troppo la corda delle Telco,anche la fibra a volte si spezza e si ...