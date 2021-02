Pato | nuova avventura in MLS | l’Orlando City mostra… un Papero sui social

(Di sabato 13 febbraio 2021) Non si può parlare di ufficialità, ma il messaggiodell'Orlandoè decisamente chiaro. Unè stato avvistato in città... Si tratta dell'ex Milan, attualmente svincolato dallo scorso agosto, Alexandre. L'attaccante brasiliano sarà il prossimo acquisto del club della Florida.all'Orlandocaption id="attachment 989789" align="alignnone" width="715"(Getty Images)/captionDopo essere stato accostato a diversi clu, anche in Italia, e aver fatto sognare pure i tifosi del Milan su un possibile ritorno,, secondo ESPN, firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo con la franchigia della Florida.Riparte quindi dal sole e dalla MLS ile l'indizio dato dall'Orlando...

Possibile nuova avventura in Argentina per Alexandre Pato: l'ex attaccante del Milan, riferisce TyC Sports, sta valutando un'offerta dell'Argentinos Juniors. NUOVA CHANCE Pato era stato accostato a un club in Iraq. Al momento l'attaccante brasiliano ha preferito declinare l'offerta, mentre, attualmente, starebbe valutando la proposta pervenuta dall'