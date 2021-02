"Partito democratico forza centrale del cambiamento", dice Zingaretti (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - "In un passaggio stretto e difficilissimo il Pd ha mantenuto una grande unità, che gli ha permesso di collocarsi bene e di svolgere un ruolo positivo. Non era scontato. È stata un altra importante prova che ripropone il Partito democratico come forza centrale del cambiamento", rivendica il segretario dem Nicola Zingaretti in un colloquio con il Corriere della Sera. Zingaretti è convinto che "la nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e Leu stanno impedendo che Lega, forza Italia e Italia viva possano rappresentare in un senso unico l'esperienza del governo Draghi, segnandone troppo l'identità e il profilo", tanto che "ora è il suo ragionamento ci sono le condizioni perché, pur nelle difficoltà derivanti dal ... Leggi su agi (Di sabato 13 febbraio 2021) AGI - "In un passaggio stretto e difficilissimo il Pd ha mantenuto una grande unità, che gli ha permesso di collocarsi bene e di svolgere un ruolo positivo. Non era scontato. È stata un altra importante prova che ripropone ilcomedel", rivendica il segretario dem Nicolain un colloquio con il Corriere della Sera.è convinto che "la nostra tenuta e anche alla fine la scelta compiuta dal Movimento 5 Stelle e Leu stanno impedendo che Lega,Italia e Italia viva possano rappresentare in un senso unico l'esperienza del governo Draghi, segnandone troppo l'identità e il profilo", tanto che "ora è il suo ragionamento ci sono le condizioni perché, pur nelle difficoltà derivanti dal ...

