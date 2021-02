Inter, Conte: «Mi scuso, non dovevo reagire così agli insulti»- VIDEO (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio. Le parole dell’allenatore nerazzurro sulla sua lite con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. DITO MEDIO – «Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino, c’è stato un risvolto mediatico importante. So che la verità l’hanno vista e e sentita tutti, per me è importante. Detto questo noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio, tecnico dell’, ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio. Le parole dell’allenatore nerazzurro sulla sua lite con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. DITO MEDIO – «Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino, c’è stato un risvolto mediatico importante. So che la verità l’hanno vista e e sentita tutti, per me è importante. Detto questo noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degliho reagito in modo sbato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato più positivo. Ho sbato, ripeto, può ...

