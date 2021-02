Fabiani PD | alleanza con M5S è strategica | no a revisioni di linea

(Di sabato 13 febbraio 2021) Magari non sarà proprio la 'notte dei lunghi coltelli', ma di certo la riunione della segreteria regionale del Partito Democratico convocata per lunedì 15 si annuncia di quelle belle toste, a poche ...

"Sul Congresso - dice- io la penso come Zingaretti, mi pare un po' da 'marziani' pensate ... Non ci siamo riusciti con i dirigenti, ed infatti non è è arrivata unelettorale. Ma ...è un vicesegretario unitario e invece si è messo a fare il capocorrente. Perdipiù ...comunale dem ha dato mandato giovedì di richiedere al sindaco uscente Falchi un tentativo diche ...Intervista con il vicesegretario (zingarettiano) del partito Democratico della Toscana, atteso lunedì da una direzione che si annuncia particolarmente delicata ...I Cinque Stelle sull'orlo della scissione con molti calabresi (Morra, Granato, Forciniti e Auddino) tra i protagonisti. A destra tutto torna in discussione. Fdi dovrà determinarsi, mentre l'esponente ...