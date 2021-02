Covid Basilicata, 87 contagi e nessun morto: bollettino 13 febbraio (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Basilica secondo il bollettino di oggi, 13 febbraio: 84 casi riguardano residenti, su un totale di 1.093 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. I lucani guariti sono 34. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.176 (+50), di cui 3.107 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.254 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 339 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 69 (-4): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 4 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 6 nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 87 i nuovida coronavirus in Basilica secondo ildi oggi, 13: 84 casi riguardano residenti, su un totale di 1.093 tamponi molecolari. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi. I lucani guariti sono 34. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.176 (+50), di cui 3.107 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.254 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 339 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 69 (-4): al San Carlo di Potenza 30 nel reparto di Malattie infettive, 18 in Pneumologia, 4 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 6 nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva. ...

