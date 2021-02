Covid, arrivate le prime dosi di Moderna. Completata la Fase 1 (Di sabato 13 febbraio 2021) Cremona, 13 febbraio 2021 - Sono state consegnate nel poneriggio le le prime 500 dosi di Moderna , mentre Astrazeneca consegna altre 1300 dosi. Le dosi di vaccino sono state consegnate al dottor ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 febbraio 2021) Cremona, 13 febbraio 2021 - Sono state consegnate nel poneriggio le le500di, mentre Astrazeneca consegna altre 1300. Ledi vaccino sono state consegnate al dottor ...

TgrRaiToscana : Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie… - LaPetitNuage : RT @TgrRaiToscana: Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie al mo… - LenaPoros : RT @TgrRaiToscana: Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie al mo… - v33Redazione : Vaccino anti-Covid: arrivate a Bolzano oltre 3.700 dosi - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: Vaccini anti-Covid, arrivate in Toscana 18100 nuove dosi di AstraZeneca: riaperte le prenotazioni per le categorie al mo… -