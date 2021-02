Colpo di scena nel reality show (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello Vip e la reazione della figlia Guenda Goria è stata molto forte. GF Vip, Maria Teresa Ruta eliminata: la reazione della figlia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta è stata ufficialmente eliminata dal Grande Fratello Vip e la reazione della figlia Guenda Goria è stata molto forte. GF Vip, Maria Teresa Ruta eliminata: la reazione della figlia su Notizie.it.

RaiUno : Colpo di scena! ?Giù la maschera anche per icmGIRAFFA?? Avete indovinato? La clip è già su RaiPlay, GUARDA ORA?… - isabella___5 : @OnceUponATeddy Aia colpo basso...! Quanta magia in questa scena ? - DeviStareMuuuto : O ma sta calma speravo in un colpo di scena in cui aprivano un televoto. Ma quanto cazzo siete acide per un program… - paulinthejungle : Comunque opinione impopolare:Tommaso fai un bel colpo di scena e abbandona tutto,tanto l’attenzione si sposta su di… - dispeRatta : @LaunotLaura È stata una scena rivoltante. Io ho seguito perché ero preoccupata per Tommaso. Non l'ho mai visto in… -