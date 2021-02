Calcio Napoli stoico: batte la Juventus 1-0 con un rigore di Insigne (Di sabato 13 febbraio 2021) Nonostante le tantissime assenze la squadra di Gattuso sfodera una prestazione attenta ed umile. Il coraggio del capitano sul rigore vale il centesimo gol in maglia azzurra Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta e, precedentemente, la sconfitta col Genoa in campionato, il Calcio Napoli è chiamato in campionato all’impresa contro la Juventus. Senza Leggi su 2anews (Di sabato 13 febbraio 2021) Nonostante le tantissime assenze la squadra di Gattuso sfodera una prestazione attenta ed umile. Il coraggio del capitano sulvale il centesimo gol in maglia azzurra Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta e, precedentemente, la sconfitta col Genoa in campionato, ilè chiamato in campionato all’impresa contro la. Senza

juventusfc : 30' | Napoli in vantaggio con Insigne su calcio di rigore. #NapoliJuve [1-0] #ForzaJuve - Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - SkySport : NAPOLI-JUVENTUS 1-0 Risultato finale ? ? rig. #Insigne (31’) ? SERIE A – 22^ giornata ?? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #NapoliJuve, la manata di #Chiellini: che ingenuità! #Insigne, vendetta e dedica alla moglie per #SanValentino https… - SfoglioSport : Calcio: Serie A, la Juve si ferma a Napoli [SFOGLIOSPORT] Il #Napoli ha battuto per 1-0 la #Juventus nella sfida gi… -