Atalanta a Cagliari Gasperini | Sarà una partita difficile per noi

DiMarzio : #SerieA, le parole di #Gasperini alla vigilia di #Cagliari-#Atalanta - OfficialSSLazio : Fiorentina ? Parma ? Roma ? Sassuolo ? Atalanta ? Cagliari ? #CMonEagles ?? - AtalantaBCFeed : Atalanta, Gasperini: 'Real? Testa al Cagliari. Coppa Italia un obiettivo' #ForzaAtalanta #ABC1907 - SabegloMurgia : @pensieriinversi Ho lavorato oggi e lavoro anche domani Cagliari Atalanta - hernanyca : RT @Atalanta_BC: ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #CagliariAtalanta ?? Coach Gasperini’s press confer… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Cagliari

Commenta per primo L'allenatore delEusebio Di Francesco ha presentato il match di domani contro l': ' Dobbiamo pensare molto a noi stessi, cercando di avere questa benedetta svolta : l'augurio di tutti è che domani la ..."C'è un eccesso nel caricare le aspettative dell'dall'esterno: mica dobbiamo fare il triplete". Alla vigilia di, Gian Piero Gasperini allontana le critiche sull'andamento altalenante in Serie A della propria squadra. "A parte il ...Gasperini torna sulla vittoria col Napoli: “Eravamo concentrati su quest’obiettivo. Zapata e Muriel sono importanti per noi” ...(askanews) - 'La soddisfazione di essere arrivati in finale è tanta, era un obiettivo su cui siamo stati sempre concentrati. Non era facile raggiungerlo, abbiamo superato ostacoli difficili come le sf ...