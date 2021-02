Simona Ventura in costume olimpico: inizia la sua battaglia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Simona Ventura continua la battaglia per la lotta a favore della parità di genere, attaccando chi non riconosce il valore delle donne Simona Ventura (getty images)Simona Ventura è nata a Bentivoglio nel 1965. Nella sua carriera si è distinta come conduttrice televisiva, showgirl ed attrice, riuscendo a raccogliere consensi in qualunque impresa si cimentasse. Non tutti sanno però che da bambina aveva ben altri progetti. Il padre fu un ufficiale della marina militare e la sua figura sempre affascinò Simona. Per sua stessa ammissione sappiamo che la mancata carriera in ambito militare è uno dei suoi più grandi rimpianti. Ai tempi purtroppo non era concesso alle donne di arruolarsi, ecco perché dovette rinunciare alla passione tramandata ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 febbraio 2021)continua laper la lotta a favore della parità di genere, attaccando chi non riconosce il valore delle donne(getty images)è nata a Bentivoglio nel 1965. Nella sua carriera si è distinta come conduttrice televisiva, showgirl ed attrice, riuscendo a raccogliere consensi in qualunque impresa si cimentasse. Non tutti sanno però che da bambina aveva ben altri progetti. Il padre fu un ufficiale della marina militare e la sua figura sempre affascinò. Per sua stessa ammissione sappiamo che la mancata carriera in ambito militare è uno dei suoi più grandi rimpianti. Ai tempi purtroppo non era concesso alle donne di arruolarsi, ecco perché dovette rinunciare alla passione tramandata ...

Marikabdreamer : RT @lwtkvm: Simona Ventura ha capito tutto nella vita - 8antonio8989 : Quanto ci ha regalato e ci regala ancora Simona Ventura - horanx29 : RT @lwtkvm: Simona Ventura ha capito tutto nella vita - franco_sala : Stupenda @alex250779 spiace molto che non ricambi il follow , come alcune tue amiche, Michell Unzingher, AlessiaMar… - franco_sala : Stupenda @alex250779 spiace molto che non ricambi il follow , come alcune tue amiche, e Michell Unzingher, AlessiaM… -