Recovery, i presidenti Ue: 'Ratifiche ora, fondi a giugno' (Di venerdì 12 febbraio 2021) BRUXELLES - Gli Stati membri devono ratificare il prima possibile la decisione sulle risorse proprie che darà il via libera al Next Generation Eu, affinch i fondi del Recovery possano arrivare già ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 febbraio 2021) BRUXELLES - Gli Stati membri devono ratificare il prima possibile la decisione sulle risorse proprie che darà il via libera al Next Generation Eu, affinch idelpossano arrivare già ...

