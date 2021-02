Raid di auto in sosta | un quartiere intero sott' attacco | ladri fanno razzia di fanali | navigatori e Gps

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ANCONA - Le hanno fatte fuori una dietro l'altra, in rapida successione. Tre in via Panoramica, una in via Piave, una in via Montegrappa, un'altra in via Zara. Il rione Adriatico è. Sei ...

zazoomblog : Auto vandalizzate a Casoria: nella notte lennesimo raid - #vandalizzate #Casoria: #nella #notte - canaledieci : Quarto raid nel giro di pochi giorni: i ladri spogliano dei pezzi di ricambio le auto più costose parcheggiate sull… - NapoliToday : #Cronaca #Casoria Auto vandalizzate a Casoria: nella notte l'ennesimo raid -

Ultime Notizie dalla rete : Raid auto

il Resto del Carlino

Seisono state saccheggiate l'altra notte nel quartiere: erano tutte parcheggiate sulla strada. In azione, probabilmente, una banda specializzata nel furto di componenti tecnologiche. ...danneggiate nel quartiere Adriatico Tra leprese di mira una Nissan Quashqai parcheggiata in via Panoramica, proprio dietro l'ingresso dell'ospedale Salesi, alla quale è stata asportata ...ANCONA - Le hanno fatte fuori una dietro l’altra, in rapida successione. Tre in via Panoramica, una in via Piave, una in via Montegrappa, un’altra in via Zara. Il rione Adriatico ...Cinque vetture saccheggiate di apparecchiature elettroniche l’altra notte nel quartiere Adriatico. Più danni che bottino ...