Petrachi vince la causa con la Roma: licenziamento illegittimo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso di Gianluca Petrachi dichiarando illegittimo il licenziamento da parte del club giallorosso. Il giudice Mormile ha dunque accolto integralmente la richiesta degli avvocati, Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello, e condannato la Roma a pagare tutte le retribuzioni del diesse che gli sarebbero spettate fino alla

