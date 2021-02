Omicidio Macerata | arrestati figlia e nipote della vittima

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lae ildi Rosina Carsetti, uccisa la seravigilia di Natale in una villetta di Montecassiano, in provincia di, sono staticon l'accusa di.La svolta nelle indaginiLa svolta nelle indagini è venuta a più di un mese e mezzo dal delitto per il quale, da subito, si era sospettato il coinvolgimento dei familiari. I reati ipotizzati nei confronti di Arianna Orazi ed Enea Simonetti, rispettivamente, sono quelli di concorso involontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesae per ladi Rosina di aver diretto ed organizzato la cooperazione dei ...

AGI - Agenzia Italia

La figlia e il nipote di Rosina Carsetti, uccisa la sera della vigilia di Natale in una villetta di Montecassiano, in provincia di, sono stati arrestati con l'accusa di. La svolta nelle indagini La svolta nelle indagini è venuta a più di un mese e mezzo dal delitto per il quale, da subito, si era sospettato il ...... la 78enne trovata senza vita la sera della vigilia di Natale a Montecassiano , in provincia di. Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono accusati di concorso involontario premeditato ...Le indagini sull’omicidio di Rosina Carsetti, una donna di 78 anni ritrovata senza vita la vigilia di Natale nel paese di Montecassiano, vicini Macerata, sembrano essere arrivate a un punto di svolta.in provincia di Macerata. Arianna Orazi ed Enea Simonetti sono accusati di concorso in omicidio volontario premeditato pluriaggravato dalla minorata difesa della vittima. Coinvolto anche il marito ...