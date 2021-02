Napoli, addio a Gaetana: l’insegnate di matematica che amava gli studenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Deceduta una nota professoressa della scuola media statale Cardinale Maglione, Gaetana Salierno. Era diventata ormai una figura storica del plesso scolastico dove lavorava ormai da tanti anni. Casoria sta affrontando dunque il lutto in queste ore, sta piangendo la scomparsa di Gaetana che è venuta a mancare ieri. Era amata da tutti, anche dal Consigliere della Corte d’Appello Alberto Maria Picardi. Alberto Maria Picardi, sulla sua pagina Facebook, dà così ai concittadini la triste notizia della scomparsa della donna: “Una triste notizia per i miei tanti parenti ed amici di Casoria. Ho saputo adesso che ci ha lasciati la professoressa Gaetana Salierno, la mia mitica “zia Tanina“. Una figura storica della Scuola Media Statale Cardinale Maglione. Molti sono stati suoi alunni a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Deceduta una nota professoressa della scuola media statale Cardinale Maglione,Salierno. Era diventata ormai una figura storica del plesso scolastico dove lavorava ormai da tanti anni. Casoria sta affrontando dunque il lutto in queste ore, sta piangendo la scomparsa diche è venuta a mancare ieri. Era amata da tutti, anche dal Consigliere della Corte d’Appello Alberto Maria Picardi. Alberto Maria Picardi, sulla sua pagina Facebook, dà così ai concittadini la triste notizia della scomparsa della donna: “Una triste notizia per i miei tanti parenti ed amici di Casoria. Ho saputo adesso che ci ha lasciati la professoressaSalierno, la mia mitica “zia Tanina“. Una figura storica della Scuola Media Statale Cardinale Maglione. Molti sono stati suoi alunni a ...

