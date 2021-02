Masterchef 10 | la nona puntata | un momento di unione e di eliminazioni inattese

(Di venerdì 12 febbraio 2021)per nove concorrenti rimasti, alle prese con la capacità di adattamento e una sorta di tregua dalle gelosie e rivalità, lottando insieme, almeno in parte, contro sfide sempre più complesse in unadecisiva di10. Il nostro consueto racconto.

Proprio mentre la sfida sembrava più aspra, all'insegna della guerra senza frontiere fra gli aspiranti chef, nellapuntata di10 è sembrato tornare in primo piano il legame che unisce persone che per settimane hanno letteralmente convissuto, giorno dopo giorno, ricetta dopo ricetta. Sarà perché ...10 critici enogastronomici per10 Loro di cucina se ne intendono e ieri sera hanno assaggiato il royal brunch ideato dai concorrenti del cooking show di Sky. Federica guida la brigata blu ...Nona puntata per nove concorrenti rimasti, alle prese con la capacità di adattamento e una sorta di tregua dalle gelosie e rivalità, lottando insieme, almeno in parte, contro sfide sempre più compless ...L'ultima eliminazione di Masterchef sembrerebbe non essere andata giù al pubblico. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.