Luna Rossa-Ineos in tv, orari e programma 13 febbraio: calendario, streaming, diretta, repliche (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) si affronteranno Luna Rossa e Ineos Uk: i due equipaggi sono pronti a dare vita a una battaglia molto equilibrata e intensa. Stanotte, a partire dalle ore 04.00, andranno in scena le prime due regate. Sarà una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vincerà sette conquisterà la Prada Cup e accederà al match race contro New Zealand per la Coppa America. Sarà un testa a testa sulla carta molto equilibrato e incerto anche in base a quanto si è visto durante il round robin. Nei precedenti weekend Ineos Uk ha vinto le tre sfide, ma tutte di misura e anche con polemica (l’incrocio finale nella terza gara sta ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sabato 13incomincerà la Finale della Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) si affronterannoUk: i due equipaggi sono pronti a dare vita a una battaglia molto equilibrata e intensa. Stanotte, a partire dalle ore 04.00, andranno in scena le prime due regate. Sarà una serie al meglio delle tredici regate: chi ne vincerà sette conquisterà la Prada Cup e accederà al match race contro New Zealand per la Coppa America. Sarà un testa a testa sulla carta molto equilibrato e incerto anche in base a quanto si è visto durante il round robin. Nei precedenti weekendUk ha vinto le tre sfide, ma tutte di misura e anche con polemica (l’incrocio finale nella terza gara sta ...

Ravenna24ore : Vela. I ravennati Jacopo Plazzi, Umberto Molineris e Andrea Bazzini in finale di Prada Cup con Luna Rossa - ilnautilus : Luna Rossa con Jacopo Plazzi, Umberto Molineris e Andrea Bazzini sfida INEOS Team UK per la Prada Cup Marina di Ra… - ilnautilus : Luna Rossa Prada Pirelli in finale di PRADA Cup Riprendono le regate ad Auckland, la PRADA Cup entra nella fase fi… - SvSport1 : E' giunta l'ora della finale di Prada Cup. Pietro Sibello e Luna Rossa a caccia di Ineos - Lukyluke311 : RT @UnioneSarda: America's Cup, in finale #LunaRossaPradaPirelli si gioca tutto contro #Ineos -