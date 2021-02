Lo sci riparte con skipass a numero chiuso ma non sarà possibile muoversi tra regioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) Viene prorogato lo stop agli spostamenti ma le funivie da lunedì tornano a funzionare solo in zona gialla Cabinovie piene al 30% Leggi su repubblica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Viene prorogato lo stop agli spostamenti ma le funivie da lunedì tornano a funzionare solo in zona gialla Cabinovie piene al 30%

repubblica : ?? Lo sci riparte con skipass a numero chiuso, ma non sara' possibile muoversi tra regioni - StraNotizie : Lo sci riparte con skipass a numero chiuso ma non sarà possibile muoversi tra regioni - ScuolaNoCovid : RT @creuscher: Riparte lo sci. Il paese è salvo. #dpcm #pandemia #COVID19 #11febbraio - infoitinterno : Lo sci riparte ma a numero chiuso. Ecco quando, dove e come riapriranno gli impianti - AlbeChiume : Si riparte sulle piste da sci, ma i problemi della montagna sono molti. Una mia analisi per @ilfoglio_it su come s… -