LIVE Luna Rossa-Ineos, Prada Cup in DIRETTA: inizia la Finale con le prime due regate! (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Previsioni meteo per il weekend – Presentazione Finali Prada Cup – Come vedere in tv e streaming le regate Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Finali della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grande attesa nel golfo di Hauraki per i primi due atti della serie tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Team UK, pronti a sfidarsi in un confronto al meglio delle tredici regate (chi ne vince sette, passa il turno) con l'obiettivo di vincere le Challenger Series e di conseguenza raggiungere il defender Emirates Team New Zealand nel Match dell'America's Cup 2021.

